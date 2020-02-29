هروب شاب تحرش بطفلة والقبض على ضامنه

ألزمت نيابة حماية الأسرة والطفل ضامناً بدفع مائة ألف جنيه كفالة مالية بعد هروب متهم تحرش بطفلة تبلغ من العمر ثماني سنوات، وذلك في حال عجزه عن إحضار المتهم،

وكشفت مصادر لـ(المجهر) أن الضامن كان قد تقدم بطلب ضمانة للمتهم بعد اتهامه باغتصاب طفلة تبلغ من العمر ثماني سنوات،

وأثبتت نتيجة الكشف الطبي تعرض الطفلة للتحرش، وبعد مرور عام من الحادثة قام ذوو الطفلة بتحريك إجراءات البلاغ، وقامت النيابة بالاتصال على المتهم، بيد أن الأخير أغلق جواله، وعلى الفور تم الاتصال بالضامن واتضح أن المتهم الأساسي هرب إلى إحدى دول الجوار العربي وتم إيداع الضامن قسم حماية الأسرة والطفل، وألزمته النيابة بدفع كفالة مالية مائة ألف جنيه.

الخرطوم ( كوش نيوز )

شارك الموضوع :



