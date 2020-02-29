طلب تحويل ملف القتيلتين نسرين ومروة للمحكمة

علمت مصادر أن ممثل الدفاع عن الطالب الجامعي وزميله الأجنبي الجنسية قد قام بتقديم طلب للنيابة لتحويل ملف البلاغ إلى المحكمة بعد إلقاء الشرطة القبض عليهما واتهامهما بقتل وتقطيع جثامين القتيلتين نسرين ومروة والتخلص من جثتيهما.

وقدم ممثل الدفاع في طلبه عدة أسباب لتحويل البلاغ إلى المحكمة وأكد على احتفاظه بالأسباب التي سوف يستند عليها في دفاعه في المحكمة.

وكانت مباحث ولاية الخرطوم بحسب صحيفة الدار، قد تمكنت من فك طلاسم هذه الجريمة بعد أن عثرت الشرطة على جثة القتيلة نسرين وقد مثل المتهمان بالجثة بتقطيع الأطراف والقاء الجثة في الشارع العام.

الخرطوم (كوش نيوز)

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