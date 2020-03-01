أوبرا وينفري تسقط على المسرح خلال حديثها عن “التوازن”

صدمت الإعلامية الأمريكية، أوبرا وينفري، معجبيها، بعد سقوطها على خشبة المسرح، خلال إلقائها خطاب، أمس السبت، بشأن تحقيق التوازن في الحياة، واتباع نظام صحي.

وأثناء قول أوبرا (66 عاما) للجمهور: “هذا هو تعريف الصحة بالنسبة لي”، تعثرت قدماها وسقطت على المسرح.

وسارع عامل بالمسرح لمساعدة أوبرا وينفري على النهوض، ودعمها الجمهور بتصفيق حار، لتوجه الشكر لهم.

ولامت أوبرا وينفري حذائها ذو الكعب الطويل، في سقوطها المحرج على المسرح، لتقوم بخلعه وتواصل إلقاء خطابها وهي حافية القدمين، قبل أن يتم توفير لها حذاء جديد أكثر راحة.

وبعد سقوطها، مازحت أوبرا الجمهور قائلة: “من الجيد أنني أتحدث عن التوازن ثم أسقط بعدها”.

ويأتي خطاب أوبرا وينفري، ضمن جولتها بشأن الصحة، والتي شارك فيها عدد من أشهر نجوم هوليوود، وهم المطربة جينيفر لوبيز، والمطربة ليدي غاغا، ميشيل أوباما، والممثل ونجم المصاعة الحرة، دواين جونسون، الشهير بـ”ذا روك”.

سبوتنيك

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