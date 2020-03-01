حادث مأساوي خلال مباراة كرة قدم سعودية

صعق الجمهور الحاضر لمباراة فريق “الفتح” والوحدة” السعوديين، عصر اليوم السبت، بعد شهودهم على وفاة رضيع بين يدي والدته.

وتوفي الرضيع “غيث الفرحان”، البالغ من العمر 9 أشهر، بعد تعرضه لنقص حاد في الأكسجين، وتوقف القلب والتنفس، ليفارق الحياة على الفور، بحسب صحيفة “عكاظ” السعودية.

وحاول رجال الإسعاف المتواجدون في ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية بمنطقة الأحساء، حيث أقيمت المباراة، إنعاش الرضيع، ولكنه فارق الحياة.

وانتهت المباراة، بفوز فريق “الفتح” على منافسه “الوحدة”، بثلاثية مقابل هدفين، ضمن منافسات الجولة 20 من الدوري السعودي.

سبوتنيك

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