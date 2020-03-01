أزمة كورونا.. قطر تحظر دخول القادمين من مصر

فرضت قطر قيودا مؤقتة على دخول أراضيها لجميع القادمين من مصر عبر نقاط وسيطة في ضوء انتشار فيروس كورونا على نطاق عالمي، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء القطرية على “تويتر”.

أعلنت قطر، الأحد، عن إصابتين جديدتين بفيروس كورونا الجديد ليصل إجمالي عدد الحالات إلى 3.

والسبت، كشفت الدوحة عن تسجيل أول إصابة بالفيروس.

وقالت وزارة الصحة القطرية، السبت، إن حالة الإصابة المؤكدة الأولى تعود لمواطن قطري يبلغ من العمر 36 عاماً، كان قد عاد من إيران مؤخرا.

وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد قد أمر، الأربعاء الماضي، بإجلاء مواطني قطر والكويت المتواجدين حالياً في إيران “بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد” هناك، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية القطرية.

وكانت السفارة الإيرانية في الدوحة أصدرت بياناً نصحت فيه الرعايا الإيرانيين بتجنب السفر إلى قطر، تزامناً مع الاحتياطات التي اتخذتها الحكومة القطرية بشأن البلدان التي تعاني من حالات إصابة بفيروس كورونا.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية “إرنا”، تفحص السلطات القطرية، البحارة الإيرانيين في موانئ حمد بالدوحة بمنطقة الرويس، لتحديد ما إذا كانوا خالين من الفيروس أم لا، فيما تُجبر السفن على مغادرة الموانئ فور تفريغ شحنتها.

وكانت شركة الخطوط الجوية القطرية قد ألغت جميع رحلاتها إلى إيران حتى 14 مارس/آذار المقبل.

العربية نت

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