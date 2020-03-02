بالفيديو .. “يخرب بيت أمك يا كورونا أنت منين جيت”.. أغنية مصرية ساخرة تشرح كيفية مواجهة الفيروس

مع ازدياد وتيرة التخوفات العالمية من تحول فيروس “كورونا” إلى وباء عالمي، حسبما أعلنت منظمة الصحة الدولية، تحول الفيروس إلى أيقونة تلهم مطربي المهرجانات الشعبية ومقدمي البرامج، حيث طرح العديد من الفنانين، أغاني تحمل اسم “كورونا”.

وانتشرت أغنية “كورونا الحلزونا” التي طرحها، الشاعر إسلام خليل والمطرب عصام شعبان عبدالرحيم، على مواقع التواصل الاجتماعي، وتناولها المتابعون بالسخرية، رغم أنها أغنية إيجابية، تشرح كلماتها كيفية مواجهة الفيروس.

وطرح الإعلامي ومقدم البرامج الطريفة بلال الإوزي أغنية تقول كلماتها “كورونا.. ابقوا تذكرونا بس ما تزورونا.. زورا السياسيين”، وأدى الأغنية على لحن موسيقى “بنت الجيران” للمطرب الشعبي حسن شاكوش.

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صحيفة المرصد

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