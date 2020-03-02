شاهد بالفيديو.. سعوديون وعرب يكتشفون: أعراض فايروس (كورونا) موجودة داخل أغنية سودانية

يعيش العالم حالة من الرعب بسبب انتشار فايروس كورونا وهو مرض تنفسي بدأ في الصين وانتقل إلى بلدان ​أخرى حول العالم, والخوف الآن من تأثيراته الاقتصادية والسياسية والصحية.

وفي ظل هذا الوضع ظهرت عدد من التغريدات والتدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة حول العالم وخصوصاً داخل الوطن العربي, والتي تحدثت عن الفايروس بخفة دم وبتعليقات ساخرة.

وبحسب متابعات محرر موقع النيلين فقد تداول نشطاء سعوديون مقطع من أغنية الفنان السوداني الشاب أحمد بركات (سنتين وستة شهور غياب) ويقول المطرب في مقطع منها وهو يشكو غياب محبوبته (حمى وصداع وحاسي بوجع… قلبي دقاته تزيد من العلي ضغطي ارتفع.. كل الدكاترة اتحيرو حتى العلاج لي ما نفع وروني بس كيفن أطيب والحابي لسع ما رجع).

النشطاء السعوديون بعد سماعهم للمقطع كتبوا عليه بعد تداوله معلقين: (هذي أعراض كورونا الله يهديك).

الدكتور والشاعر السوداني المعروف علي الكوباني كشف ممازحاً عن تلقيه عدد من الرسائل من أصدقاء عرب وسعوديون حول المقطع, وكتب الكوباني على حسابه الرسمي الذي يتابعه محرر موقع النيلين عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:

( اها كده كويس..؟ غير ضحكت فينا عرب الخليج ما سويت حاجة…بالله زول زي ده صوتو جميل جدا وحسو وتقعيدو حلو خالص)

وتابع: (يعني فنان كامل الدسم يقوم يغني اغنية كورونية زي دي تشمت فينا الخليج كلو .. ياااخ اي عربسات خليجي رسلها لي..بالجد اللحن رشيق والله..لكن النصيحة العربان كلامهم صح..ما خلى لاعراض الكرونا حاجة).

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين

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