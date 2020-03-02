جاكي شان .. لم أصب بـ كورونا ومليون يوان لمن يخترع اللقاح

كشف الممثل الصيني الشهير جاكي شان حقيقة مزاعم إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقالت وسائل إعلام صينية: إن الفنان أصدر بيانًا بعد تداول شائعات توحي بوضعه في الحجر الصحي نتيجة الإصابة بالفيروس، بعد مشاهدته بجانب ضابط في هونج كونج، حيث أكد أنه بصحة جيدة وآمنة للغاية، ولم يتم احتجازه في الحجر الصحي كما تم ترويجه.

وكتب جاكي شان عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: شكرًا على اهتمام الجميع.. أنا بصحة جيدة، وآمنة للغاية.. تلقيت رسائل من الأصدقاء للاطمئنان على حالتي.. أرجوكم لا تقلقوا أنا لست في الحجر الصحي.

وأضاف جاكي شان في تدوينة أخرى بموقع Weibo: “إن العلم والتكنولوجيا يلعبان دورًا محوريًّا في مكافحة الفيروس، وأنا على ثقة بأن الناس يشاركونني الأمل أن يتم إيجاد العلاج قريبًا.. وأيًّا كان مخترع اللقاح، شخصًا أو منظمة، أود منحه- تعبيرًا عن شكري- مليون يوان”.

جاكي شان واسمه الأصلي شان كونغ سانغ ولد في 7 إبريل سنة 1954 في هونغ كونغ، وهو ممثل ومخرج أفلام ومنتج ومغنٍّ صيني من هونغ كونغ، ويشتهر في أفلامه بأسلوب ملاكمة السكران في القتال واستخدام أسلحة مرتجلة والحركات البهلوانية المبتكرة والتي في العادة يؤديها بنفسه.

صحيفة المواطن

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