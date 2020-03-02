الدقير: على “المالية” أن لا تلوذ بالصمت أمام اتهامها بمنح إمتيازات لـ”الفاخر”

نصح القيادي بـ”قوى الحرية والتغيير” رئيس حزب المؤتمر السوداني الباشمهندس” عمر الدقير” وزارة المالية أن لا تلوذ بالصمت أمام اتهامها بمنح امتياز لشركة الفاخر السودانية، قائلاً: الصّمت لا يجوز أمام مثل هذه الإتهامات.

وبحسب موقع صحيفة السوداني. قال “الدقير” على صفحته الرسميه بـ“فيسبوك” حسب العنوان الرئيسي، لصحيفة “اليوم التالي” الصادرة أمس السبت، نالت شركة الفاخر امتياز استيراد الوقود والغاز والقمح دون “عطاءات”. ووصف رئيس تحرير ذات الصحيفة ما حدث بأنه فساد يزدري أسس الشفافية وقواعد التعامل مع العقود الحكومية التي يتم تمويلها من المال العام.

مضيفاً: هذه اتهامات خطيرة وصريحة مبثوثة للرأي العام المحلي والعالمي يجب أن لا تمرّ مرور الكرام .. وليس هناك غير احتمالين لا ثالث لهما:

(١) إما أن تكون هذه الاتهامات محضُّ افتراءٍ وتخرُّص، وفي هذه الحالة على الجهة الحكومية المسؤولة (نحسب أنها وزارة المالية أو وزارة التجارة) نفيها واتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة مُطلقيها.

(٢) وإما أن تكون على صلةٍ بالحقيقة، وفي هذا الحالة يجب التحقيق والمساءلة وتوضيح الحقائق للرأي العام.

مشدداً بأن: الاستعصام بالصّمت لا يجوز أمام مثل هذه الاتهامات، لأنها تَمَسُّ قيم الثورة وتطعن في نزاهة بعض مؤسسات سلطتها الإنتقالية، وهذا ما لا يُرضي الثورة وجماهيرها.

الخرطوم (كوش نيوز)

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