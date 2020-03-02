مذيعة مصرية تتصدر تويتر بسبب نصيحة مثيرة للجدل عن “كورونا”

تصدرت المذيعة المصرية، رضوى الشربيني، قائمة الموضوعات الأكثر تداولا، على موقع “تويتر”، اليوم الاثنين، بسبب تصريح مثير للجدل بشأن فيروس “كورونا” المستجد.

وغردت الشربيني عن مخاوف انتشار “كورونا” في مصر، بنصيحة ساخرة هي: “شعارنا الجديد… مش هنسلم مش هنبوس مش هننشر الفيروس”.

وتفاعل أحد المغردين مع نصيحة رضوى الشربيني الساخرة، من خلال مشاركة بعض النصائح للوقاية من الفيروس، مستخدما الهاشتاغ الذي يحمل اسمها.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية ومنظمة الصحة العالمية، أمس الأحد، عن اكتشاف حالة إيجابية جديدة حاملة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) داخل البلاد لشخص “أجنبي”.

وقال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، والمتحدث الرسمي للوزارة، خالد مجاهد، في بيان تلقت “سبوتنيك” نسخة منه، إن الوزارة نجحت في اكتشاف حالة لشخص أجنبي إيجابي لفيروس “كورونا” المستجد”.

وأشار مجاهد، إلى أنه فور الاشتباه فى الحالة والتأكد من النتائج المعملية والتي جاءت إيجابية لفيروس كورونا المستجد، تم إحالته إلى مستشفى العزل، وهو يتلقى الآن الرعاية الطبية اللازمة.

وأضاف المتحدث الرسمي للصحة المصرية، أنه على الفور تم إبلاغ منظمة الصحة العالمية، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية للحالة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، حيث تم نقل الحالة بإحدى سيارات الإسعاف ذاتية التعقيم إلى المستشفى لعزله ومتابعته صحيا والاطمئنان عليه، موضحا أن الحالة إيجابية للفيروس ولديه أعراض مرضية بسيطة، وحالته مستقرة.

وأعلنت السلطات الصينية، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد داخل البلاد إلى 2912، والإصابات المؤكدة إلى أكثر من 80 ألفا.

وبلغ عدد المصابين بالفيروس على الصعيد العالمي أكثر 88 ألف شخص، توفي منهم ما يقرب 3 آلاف شخص، فيما شفي حتى الآن 42670 شخصا، وفقا لما أعلنته منظمة الصحة العالمية، يوم أمس الأحد.

وكانت السلطات الصينية قد أبلغت، في 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس “كورونا المستجد” في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد، ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس إلى العديد من الدول.

سبوتنيك

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