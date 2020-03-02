استدعاء فريق إنقاذ لمساعدة لص علق بنافذة شقة عند محاولته اقتحامها

تمكنت فرق الإنقاذ الهندية من مساعدة لص علق بحافة نافذة شقة سكنية في الطابق الثالث، بعدما حاول اقتحامها من أجل السرقة في مدينة بنغالور جنوبي البلاد.

وأظهر مقطع فيديو، رجلا وهو يتشبث بجانب النافذة قبل أن يستسلم بشكل كامل لفرق الإنقاذ، التي قدمت له المساعدة وسط تجمع حشد كبير من المارة.

ووفقا لصحيفة” ديلي ميل” البريطانية، فإن مصادر الشركة أكدت” أن ،سو هانت، صعد على الأرجح إلى حافة النافذة في محاولة لاقتحام المقر السكني”.

وأضافت الصحيفة أن عدد من المارة شاهدوا محاولات اللص اقتحام الشقة عبر النافذة، فأبلغوا صاحب المنزل الذي قام بدوره إبإبلاغ الشرطة، التي حضرت على الفور برفقة عدد من رجال الإطفاء إلى المكان.

سبوتنيك

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