حمدوك يؤكد أهمية الشراكةبين المكونين المدني والعسكري

شدد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك على أهمية الشراكة بين المكونين المدني والعسكري والعمل مع بعضهما البعض لخلق نموذج للسلام والاستقرار بالبلاد خلال الفترة الانتقالية.

وحيا لدى لقائه بقوى الحرية والتغيير بولاية كسلا بقاعة أمانة حكومة الولاية اليوم أرواح الشهداء وقال ” المجد والخلود لشهداء الثورة الذين قدموا دماءهم من أجل خلق سودان جديد والذي سننجزه رغم كل التحديات والصعاب” ودعا إلى ضرورة المحافظة على الثورة والاتفاق على كيف يحكم السودان واشار إلى نجاح السودان في تحقيق الثورة المجيدة مؤكدا أنها فرصة تاريخية لنجاح مشروع وطني يحقق آمال وتطلعات الشعب.

وقال حمدوك إن السلام والاستقرار سيظلان خيار الدولة و قال ” إن حركة الكفاح المسلح جزء من الثورة وسنصل معها إلى سلام دائم وشامل”. وأضاف أن الحكومة ورثت تركة مثقلة بالأزمات الاقتصادية والسياسية ولكن بإرادة الشعب الذي أنجز ثورة أدهشت العالم نستطيع أن نعبر نحو الاستقرار السياسي والاقتصادي.

وفيما يتعلق بتكوين هياكل الدولة أكد حمدوك أن الحكومة بصدد قيام المجلس التشريعي لتحقيق هذا الأمر، داعيا قوى الحرية والتغيير إلى وحدة الصف والكلمة والعمل مع بعض وأضاف قائلا ” قوتنا في وحدتنا” وأعلن عن إنشاء مفوضية شرق السودان للتنمية والخدمات لخصوصية شرق السودان.

سونا

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