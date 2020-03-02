تعرف على موقف “المهن الموسيقية” من أغنية محمد رمضان الجديدة

علق علي الشريعي، رئيس لجنة التفتيش والمتابعة بنقابة المهن الموسيقية المصرية، على طرح الفنان محمد رمضان لأغنية جديدة بعنوان “أنا جدع”.

وقال الشريعي لبوابة “أخبار اليوم”، إن النقابة ليس لها سلطة لمنع محمد رمضان من طرح أغنيات جديدة عبر الإنترنت واليوتيوب، ولكن وظيفتها أن تمنعه من الغناء المباشر للجمهور سواء كانت حفلات جماهيرية أو أفراح.

وأضاف: “الجهة المنوط بها مخاطبة هذه الشركات هي جهاز الرقابة على المصنفات الفنية التابع لوزارة الثقافة فهو الجهة الرسمية المصرح لها بالرقابة على محتوى الإنترنت”.

وطرح محمد رمضان أغنية “أنت جدع”، يوم أمس الأحد، عبر قناته على يوتيوب، لتحقق مليون مشاهدة في أول 24 ساعة.

سبوتنيك

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