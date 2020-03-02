ظريف يهاجم أمريكا: العقوبات تعرض حياة مصابي كورونا للخطر

قال وزير الخارجية الإيراني إن منظمة الصحة العالمية قامت بمجهود كبير لدعم إيران في مواجهة فيروس كورونا، الذي أصاب أكثر من 89 ألف شخص حول العالم.

وأضاف، في تدوينة على “تويتر”، اليوم الاثنين: “الأمم الصديقة ساندت إيران في التصدي لفيروس كورونا، رغم العقوبات الأمريكية المفروضة علينا”.

وتابع: “تلك العقوبات تعرض حياة المصابين الإيرانيين للخطر”، مشيرا إلى أن بلاده تحتاج إلى مهمات طبية بصورة ملحة لمواجهة الفيروس”.

وتشمل المهمات الطبية، التي أوردها وزير الخارجية الإيراني “أقنعة واقية، ووسائل تنفس، وأدوات جراحية، ومهمات اختبار للتعرف على الفيروس، وأدوات أخرى للحماية من الفيروس”.

وتسبب الفيروس في إصابة 978 إيرانيا، منذ ظهوره، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، توفي منهم 54 شخصا، وبلغ عدد المصابين بالفيروس على الصعيد العالمي 89198 شخصا، توفي منهم 3048 شخصا، فيما شفي حتى الآن 45175 شخصا، وفقا لآخر إحصائيات، منظمة الصحة العالمية.

وكانت بداية ظهور الفيروس في مدينة ووهان الصينية، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وانتشر بعدها في عشرات الدول حول العالم، منها دول أوروبية.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، “فيروس كورونا المستجد”، وباء، وأعلنت “حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي”.

سبوتنيك

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