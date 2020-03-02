وزير ياباني يطلب من لبنان أن تتم محاكمة غصن في اليابان

أبلغ وزير ياباني، اليوم الاثنين، الحكومة اللبنانية خلال زيارته لبيروت، أنه يتعين محاكمة كارلوس غصن، رئيس شركة نيسان السابق الهارب، في اليابان.

وأضاف الوزير، بحسب وكالة “رويترز”، أن بيروت وافقت على التعاون ولكن دون أن يوضح كيف.

وقال نائب وزير العدل، هيرويوكي يوشي، خلال مؤتمر صحفي في بيروت: “نعتقد أنه من الطبيعي أن يحاكم غصن في اليابان وقد أبلغت الحكومة اللبنانية بهذا الرأي”.

وأضاف: “لقد وافقنا على التعاون في هذا الصدد”، ورفض إعطاء تفاصيل حول كيفية موافقة لبنان على التعاون.

وسُجن غصن بعد إلقاء القبض عليه، في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2018، في اليابان، بعد اتهامه بعدم الإفصاح عن حجم راتبه بالكامل في سجلات “نيسان” لنحو عقد من الزمن، حتى عام 2018. وينفي الرئيس السابق لشركة “نيسان” ارتكاب أية مخالفة.

وأقالت شركتا “نيسان” و”ميتسوبيشي”، غصن، الذي يحمل الجنسيات، اللبنانية والبرازيلية والفرنسية، من مجلسي إدارتيهما على خلفية هذه القضية.

ووصل غصن إلى لبنان، قادما من اليابان، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وأكدت المديرية العامة للأمن اللبناني، في بيان، أن غصن دخل لبنان بصورة شرعية ولا توجد أية تدابير تستدعي اتخاذ إجراءات بحقه أو تعرّضه للملاحقة القانونية.

سبوتنيك

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