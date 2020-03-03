“طبيب” يطلب تطليق زوجته: “بتتجوز كل سنة عشان المصلحة”

أقام “كريم. م”، طبيب أسنان، دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة في التجمع الخامس، يطلب فيها تطليق زوجته “كارمن. س”، (30 سنة)، بعد زواج دام لمدة سنة فقط، مبررًا دعواه: “عرفت أنها بتستغل جمالها في الزواج سنويًا لتحصل على الأموال”.

وقال “كريم” (33 سنة) في دعواه التي حملت رقم 2120 لسنة 2019، إنه تزوج بعد قصة حب استمرت أشهر قليلة من مريضة تتردد على العيادة للكشف على أسنانها، ولفترة طويلة شاهدها تأتي بدون أسباب ومن هنا لفتت انتباهه، موضحًا أنه أعجب بشخصيتها التي جعلته يتمسك بالزواج منها، إلى أن انتقلا لبيت الزوجية.

وأكمل الزوج في حديثه أن الأيام الأولى من الزواج مرت في سعادة وحب متبادل، حتى انقلبت الحياة الزوجية إلى مشكلات وخلافات أسرية بعدما أصبح يشعر بأن زوجته لا تفكر غير في الهدايا والأموال الكثيرة التي تحصل عليها، ولا تنفقها على المنزل، وعند سؤالها ترد بأنها أنفقتها على مستلزماتها، يقول الزوج: “فهي تريد كل شيء أمتلكه باسمها، ومن هنا أصبح الشك يدخل إلى قلبي”.

“أصبحت غير طبيعية وتطالبني بكتابة العيادة الخاصة باسمها”.. قالها الزوج في حديثه قبل أن يشير إلى أنه ظل طوال مدة زواجه، يحاول تغييرها وعدم التفكير في الأموال فقط، مضيفًا أنه علم بالصدفة حقيقتها كاملة، عندما أخبره أحد الأصدقاء، أنها زوجته تتزوج كل عام لتحقيق مصالح مادية.

أوضح الزوج: “الحياة الزوجية بيننا أصبحت مستحيلة بعد إنكارها ما سمعته، وانتظرتها حتى طالبتني بالطلاق بدون أسباب، ومن هنا قمت بمواجهتها بكل تفاصيل حياتها التي عرفتها، فرفعت صوتها وهربت من منزلي ومن وقتها لم أعلم عنها شيء، غير الإشاعات التي تؤكد أنها تزوجت وأخرى تشير إلى سفرها للخارج”.

يختتم الزوج: “رغم انتظاري عودتها لفترة طويلة كي أطلقها بطريقة ودية، لكنها لم تعد نهائيًا؛ لم أجد أمامي إلا الذهاب إلى محكمة الأسرة بالتجمع الخامس لرفع دعوى تطليق، ولا تزال الدعوى منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل فيها”.​

مصراوي

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