بالصور .. الجمال الأسمر .. ماذا لو كانت أميرات ديزنى من أصول إفريقية؟

سيكون من الصعب العثور على فتاة صغيرة لا تريد أن تكون أميرة من أميرات ديزني، أو أي أميرة عموما، لكن لسوء الحظ، فإن الشكل النمطى لأميرات ديزنى، لا يتناسب مع غالبية الفتيات، إذ يمثل قالبًا شديد الصلابة لا يمكن لجميع الأطفال الارتباط به.

لكن بما إن المجتمع أصبح أكثر تقدما ومرونة، قرر ثنائى زوج وزوجة، مصوران، إعادة تعريف الصورة التقليدية لأميرات ديزنى، إذ نفذت فكرة عرض الأميرات من ديزنى من أصول أفريقية أنيقة، وفقا لموقع bored panda.

الثنائى ريجيس وكهران، المصوران وراء سلسلة الصور، اللذان سعيا لكسر الصورة النمطية لأميرات ديزنى، وعمل صورة خاصة للأميرات بأسلوب مميز، إذ تم إنشاء السلسلة من قبل مصففة الشعر لاشاندا جاتسون، والمصورين.

وقال المصورين:”الهدف هو إلهام المزيد من الفتيات في جميع أنحاء العالم للبدء في رؤية أنفسهن كأميرات ملكيات” ، وأوضحا:” يمكننا بالتأكيد اكتشاف بعض أوجه التشابه مع أميرات ديزني الشهيرة”.

وكشف المصورون أيضًا أن استجابة الناس كانت رائعة، إذ قالا:”لقد كانت استجابة وسائل التواصل الاجتماعي مذهلة مع وجود أكثر من 75000 إعادة مشاركة على موقعنا على فيسبوك وعدة صفحات أخرى”.

يرى ريجيس وكهران أنفسهم كفنانين مهووسين برواية القصة من زاوية فريدة، إذ يواصل الثنائى شغفهما بالتصوير وانشأ فكرتهما المميزة “الروح الإبداعية” للتصوير.

لقد ظلا يلتقطان الصور منذ أكثر من 7 سنوات وعملا مع مئات الأطفال والأسر والعلامات التجارية لإنشاء حكايات بصرية

مذهلة.

صحيفة اليوم السابع

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