أحمد السقا ينفجر ضاحكا بسبب تصريح مفاجئ من محمد هنيدي عنه في عيد ميلاده

انفجر الفنان المصري أحمد السقا ضاحكا، بسبب تصريح مفاجئ من صديقه الفنان محمد هنيدي، وذلك أثناء احتفال الأخير بعيد ميلاد الأول.

وفي مقطع مصور يجمعهما، قال هنيدي في شهادته عن أحمد السقا: “أنا عاوز أقول حاجة للتاريخ.. مهما كان بداخلي هموم مجرد ما أجلس مع السقا.. بتزيد همومي أكتر”، لينفجر السقا من الضحك.

ولم يسكت أحمد السقا على مزحة محمد هنيدي معه، ليرد عليه عبر حسابه على “تويتر”، قائلا: أنا هزودها بقي بجد يا هنيدي وهتشوف أيام ماي علم بيها إلا ربنا اصبر اصبر”.

وأضاف السقا:” فاكر وقفت جنبك إزاي في فيلم “همام في أمستردام”؟ وياما ساعدتك في فيلم “صعيدي في الجامعة الأمريكية”، وكنت جدع معاك !اتفرج بقي اللي جاي”.

يشار إلى أن أحمد السقا كان حريصا على حضور تكريم صديقه محمد هنيدي، خلال الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، العام الماضي.

وشارك السقا هنيدي بطولة فيلمي “صعيدي في الجامعة الأمريكية” و”همام في أمستردام”، اللذان شهدا انطلاق نجوميتهما.

واحتفل أحمد السقا بعيد ميلاده الـ47 في الأول من شهر مارس/ آذار الجاري.

سبوتنيك

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