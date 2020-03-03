أول ظهور إعلامي لابنة أحلام عبر شاشة قطرية

وافقت الفنانة الإماراتية أحلام، على ظهور ابنتها في وسائل الإعلام، بعدما كانت تتحفظ على نشر صورها هي وشقيقتها.

وسمحت المطربة الخليجية لابنتها “لولوة”، بالظهور مع والدها، مبارك الهاجري، الذي عاد إلى رياضة سباقات “الرالي”، بعد غياب دام 9 سنوات، وذلك عبر لقاء أجري معها عبر شاشة “الريان” القطرية.

وشاركت أحلام مقطعا مصورا من اللقاء، عبر حسابها على موقع “إنستغرام” للتواصل الاجتماعي، وكتبت معه: “ما شاء الله، بنتي لولوة تشارك أبوها الفوز بالمركز الأول، مبروك الفوز حبيبي مبارك، وتستاهل المركز الأول، فخورة فيك”.

واعتاد جمهور أحلام أن تظهر مع ابنها “فاهد”، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

من ناحية أخرى، تستعد أحلام لإحياء حفل غنائي فى المملكة العربية السعودية، يوم الجمعة 6 مارس/ آذار الجاري، ووجهت طلبا للجمهور السعودي، عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، هو: “جمهوري في السعودية، يوم الجمعة 6 مارس جلسات الثمامة الثانية مع بوخالد رح نغني أغاني تحبونها والي وده يسمع شي خاص يكتب لي”.

وكان مبارك الهاجري، زوج أحلام، احتفل بعيد ميلادها الـ50 الذي يوافق 13 فبراير/ شباط، وشاركت متابعيها بمجموعة فيديوهات من الاحتفال عبر حسابها بموقع “إنستغرام”، يظهر قالب حلوى على شكل قلب وآخر عليه صورتها، مصحوبا بتعليق: “ما أعرف كيف أجازيك حبيبي بس دايم بدعي ربي سبحانه يخليك لي ولا يفرقنا لاني ما أقدر أعيش من غيرك”.

سبوتنيك

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