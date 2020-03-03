ضابطان أمريكيان يطلقان النار على رجل

وثق مقطع فيديو قيام عنصرين من شرطة شيكاغو الأمريكية بإطلاق النار على رجل حاول التنقل بين عربات القطار.

وتسبب الحادث في حالة من الفوضى والذعر داخل محطة غراند، حيث أصيب الرجل ويدعى أرييل رومان في بطنه وساقه.

وظهر الرجل وهو يصرخ: “لم أفعل شيئا لماذا تطلقون النار علي”.

وأوضحت إدارة شرطة شيكاغو أن أرييل رومان اعتقل بسبب انتهاكه قانون المدينة في محطة غراند، مشيرة إلى أنه خضع للجراحة وحالته مستقرة.

وأشارت إدارة الشرطة إلى أن أرييل رومان لن يواجه أي تهم بعد خروجه من المستشفى.

يذكر أنه تم تكليف الضابطين المتورطين في إطلاق النار، بأعمال مكتبية وإدارية حتى يتم التحقيق معهم.

سبوتنيك

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