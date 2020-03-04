ياسخرية القدر .. الصين تجلي رعاياها من إيران بسبب “كورونا”!

قالت السلطات الصينية إنها سترسل طائرة، اليوم الثلاثاء، إلى إيران، لإجلاء مواطنيها من هناك إزاء انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وأفادت وسائل إعلام صينية أن طائرة بسعة 200 مقعد ستصل اليوم على أن تكون الأولولية في إجلاء المواطنين للطلاب الدارسين في مدينة قم الإيرانية، التي تعد بؤرة انتشار الفيروس هناك.

وقالت السلطات الإيرانية إن أعداد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا ارتفع إلى 77 حالة، بينما وصل عدد حالات الإصابة فيها إلى 2336، وسط تقارير تشير إلى تكتم من قبل السلطات الإيرانية على الأرقام الحقيقية للحالات.

صحيفة المرصد

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