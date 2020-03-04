“السياحة” تعلن آلية جديدة لرد أموال المعتمرين وحذف الرحلات

أعلنت غرفة شركات السياحة، الاتفاق مع وزارة السياحة والآثار، على آلية جديدة حول إلغاء الشركات لرحلات العمرة المؤكدة من على البوابة الإلكترونية والتي لم تتمكن الشركات من تنفيذها نظرًا لقرار السلطات السعودية بتعليق العمرة بسبب فيروس “كورونا”.

ودعت الغرفة، الشركات الراغبة في إلغاء رحلات العمرة من بوابة العمرة والمحدد لها تاريخ سفر اعتبارا من 27 فبراير الماضي-تاريخ إصدار قرار المملكة بالتعليق المؤقت للرحلات العمرة، بالتوجه إلى الإدارة العامة للسياحة الدينية بوزارة السياحة بطلب إلغاء الرحلة مذكورا به:

ـ رقم الرحلة على البوابة.

ـ تاريخ السفر والعودة.

ـ كشف بأعداد وأسماء المعتمرين مذكورًا به الرقم القومي لكل معتمر.

وتابعت: حتى تتمكن الوزارة من إلغاء الرحلة على البوابة وإلغاء الباركود التنظيمي للمعتمرين وإعادة المخصصات المالية إلى حساب الشركات على البوابة مرة أخرى تمهيدا لردها للشركات الراغبة في ذلك.

وأكدت غرفة السياحة، مساعيها الكاملة لاتخاذ كافة التدابير اللازمة لرعاية مصالح الشركات السياحية في ضوء قرار السلطات السعودية بشأن التعليق المؤقت للدخول إلى المملكة العربية السعودية لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف.

مصراوي

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