صحيفة صينية تثير مخاوف حول إصابة إعلامي سعودي ب “كورونا” .. والأخير يوضح !

علق الإعلامي السعودي ، مطر الأحمدي، على تداول صورة له وهو يقرأ صحيفة صينية وسط مخاوف من أن يكون قد سافر إلى الصين ، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد .

ويظهر في الصورة الأحمدي، وهو ممسك بعدد يوم أمس الثلاثاء من صحيفة ”الصين ديلي“ بنسختها الإنجليزية، في وقت تفرض فيه غالبية دول العالم قيودا على سفر مواطنيها إلى الصين التي ظهر فيها فيروس كورونا أول مرة في ديسمبر الماضي.

ونشر الإعلامي مطر الأحمدي الذي تنقل في العمل بين العديد من القنوات والصحف والمجلات، توضيحا عبر صفحته على “توتير” لكشف حقيقة الصورة لتهدئة المخاوف حول إمكانية كونه حاملا لفيروس كورونا، وقال إن الصورة في دبي وليس في الصين.

وقال الأحمدي ” الأخوان الأعزاء الذين وزعوا هذه الصورة، أقول لكم: لا داعي للخوف. صحيح هذا عدد اليوم من الصحيفة. صورتي في دبي وليست في بكين،دبي تسمح مشكورة بطباعة عدد كبير من الصحف بمختلف اللغات”.

صحيفة المرصد

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