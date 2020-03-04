إقبال كبير على لبس الكمامات بالخرطوم تحسباً من إصابات كورونا

شرع عدد من السودانيين في وضع الكمامات على وجوههم مع ازدياد الإصابات في المنطقة العربية بفيروس كورونا الذي انتشر بدءاً من الصين في الأيام الماضية.

وكشفت جولة في (8) صيدليات بوسط الخرطوم عن عدم وجود الكمامات، وأكد أصحاب الصيدليات أنها غير مرغوب فيها، لذلك لا يعرضونها مع الأدوية، لكنهم توقعوا زيادة الإقبال عليها في الأيام الماضية حال أعلنت السُلطات الصحية عن أي حالة إصابات بالسودان.

ولجأ السودانيون إلى وضع الكمامات الطبية كإجراء احترازي عقب الإعلان عن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في مصر أول أمس (الأحد)، في وقت أكدت فيها وزارة الصحة السودانية أنها لا تستبعد دخول الفيروس القاتل إلى البلاد.

وإلى اليوم أكد أصحاب الصيدليات عن الطلب على الكمامات لم يسجل أي زيادة ملحوظة، مشيرين إلى أن (50%) من الصيدليات لا تبيع الكمامات سوى أيام المظاهرات في الفترة الماضية، حيث يتم توزيعها مجاناً للمتظاهرين.

وبحسب صحيفة المجهر السياسي، قالت صيدلانية إن لبس الكمامات لا يمنع الإصابة بالمرض، ونوهت إلى أن هنالك إجراءات ينبغي أن يتخذها المواطنون مثل عدم شرب العصائر دون استخدام (مصاصات الشفط)، وتجنب الأماكن المزدحمة والتوجه إلى اقرب مستشفى حال ظهرت على أي شخص أعراض غير نزلات البرد المعروفة.

الخرطوم(كوش نيوز)

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