دولة عربية تسجل أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد !

سجل العراق أول حالة وفاة بسبب الفيروس المستجد لرجل مسن من محافظة السليمانية التابعة لأقليم كردستان، لتضاف إلى أكثر من 3200 حالة وفاة حول العالم.

وسجل العراق أول حالة وفاة بفيروس كورونا “المستجد” على مستوى العالم العربي، الأربعاء، حيث قالت إدارة الصحة المحلية في محافظة السليمانية إن رجلا مسنا يبلغ من العمر 70 عاما كان يعاني من مشاكل صحية توفي بسبب إصابته بفيروس كورونا .

وأعلن العراق اكتشاف 31 حالة إصابة بالفيروس حتى الآن، وهم طالب إيراني عاد لبلده بعد ذلك و30 عراقيا زاروا جميعا إيران في الآونة الأخيرة.

صحيفة المرصد

شارك الموضوع :



