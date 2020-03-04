آخرهم “ياسمين والعوضي”.. مشاهير لم يمنعهم فارق السن من الارتباط بمن أرادوا

كثيرون من الناس يجدون صعوبة في تقبل علاقة عاطفية بين رجل وامرأة مقبلين على الزواج أو الارتباط العاطفي وفارق السن بينهما كبير، إلا أن البعض من المشاهير وغيرهم، يختار شريكه بتحرر كبير من القواعد والقوالب الثابتة ويضع قواعده الخاصة في تلك الحالة.

– ياسمين والعوضي

“بحبك يا أحمد”، قالت الفنانة ياسمين عبد العزيز عبر صورة نشرتها تجمعها بالفنان أحمد العوضي، الذي نشر الصورة نفسها قائلًا: “بحبك يا ياسمين”.

خلال الساعات الماضية، أثارت الصورتان حالة كبيرة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، أبرزها الخلاف الذي نشب بين الفنانة وشقيقها بسبب فارق السن بينها وبين “العوضي”، وهو 10 سنوات.

– مي كساب وأوكا:

في عام 2015 أعلنت الفنانة مي كساب، زواجها بالمطرب أوكا، رغم من فرق السن بينهما، وهو 10 سنوات، ليؤكدا أن “الحب أقوى من السن”.

حينها قالت “مي” في إحدى اللقاءات التلفزيونية إنها صارحت “أوكا” بحبها، وأسفر زواجهما عن إنجاب الطفلتين فريدة ودليدا.

– أنغام وأحمد إبراهيم:

لم يقف فارق السن -11 عامًا- بين الفنانة أنغام والموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، عائقًا حول ارتباطهما وإعلان زواجهما قبل نحو عام، وذلك بعد تعاونهما في ألبومها “حالة خاصة جدا”.

وأحمد إبراهيم، هو الزوج الرابع للفنانة أنغام، بعد مهندس الصوت مجدي عارف، والموزع الموسيقي فهد، والفنان أحمد عز.

– ماكرون وبريجيت:

لم يقف فارق السن بين الزوجين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وبريجيت ماكرون، حوالي 24 عاما، حائلًا بينهما، وهو نفس فارق السن بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانا.

التقى ماكرون، الذي يبلغ 39 عاما الآن، معلمته في المدرسة لمادة الدراما بريجيت ترونيو، 64 عاما الآن، عندما كان يبلغ من العمر 15 عاما.

كان ماكرون تلميذا متميزًا ناضجًا قبل أوانه على المستوى الفكري في مدرسة اليسوعيين الخاصة في منطقة أميان في شمالي فرنسا، وتقول بريجيت إنه “أظهر علامات نضج كالبالغين وعلاقة متكافئة معهم” ولم يكن يتصرف أو يتحدث كمراهق.

عرف والدا إيمانويل أن ابنهما يعيش قصة حب، ولكن يبدو أنهما لم يخمنا من هو الطرف الآخر في هذه العلاقة.

وتقول الكاتبة آن فولدا، مؤلفة كتاب “إيمانويل ماكرون الشاب المثالي”، إن والد ماكرون اعتقد أن ابنه وقع في حب زميلته في الفصل الدراسي، لورانس أوزيير، لكن الحقيقة كانت أن أم الفتاة هي من أحبها الابن ماكرون.

وأضافت فولدا أنه عندما علم والدا ماكرون بالأمر، طلبا من بريجيت الابتعاد عن ابنهما حتى يبلغ سن 18 عاما، وقالت لهما “لا أستطيع أن أعدكما بأي شيء”.

وعندما بلغ ماكرون سن السابعة عشرة قال لبريجيت إنه سيتزوجها في يوم من الأيام، وأوفى بوعده وتزوجها بالفعل بعد عشر سنوات في عام 2007.

– جورج كلوني وأمل علم الدين:

يحرص نجم هوليوود الشهير جورج كلوني (58 عام) وزوجته المحامية الحقوقية أمل كلوني (41 عام) على أن تستمر حياته الزوجية في إطار من الهدوء والاستقرار والخصوصية، ولم يقف فارق السن بينهما عائقًا حيث أسفر زواجهما عن إنجاب توأم.

مصراوي

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