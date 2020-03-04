السعودية تعلّق العمرة بشكل مؤقت

أعلنت السلطات السعودية، تعليق العمرة مؤقتا للمواطنين السعوديين والمقيمين، ضمن إجراءات مواجهة انتشار فيروس كورونا.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية “واس”، عن مصدر في وزارة الداخلية لم تسمه، أنه “سيتم مراجعة هذا القرار بشكل مستمر وإيقاف العمل به، متى ما انتفت الأسباب التي دعت إليه، ويأتي هذا القرار الوقائي ضمن التدابير الاحترازية التي دأبت حكومة المملكة على اتخاذها للحد من انتشار وباء فيروس كورونا”.

وكانت السعودية أعلنت تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا، لمواطن قدم من البحرين، وقبلها كان في إيران، بحسب تصريحات رسمية.

وأشارت إلى أنه جرى وضع المصاب ضمن الحجر الصحي، لتلقي العلاج.

عربي 21

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