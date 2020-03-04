الأكبر في الشرق الأوسط… السعودية تفتتح مركزا لتدريب النساء على قيادة السيارات

افتتحت السعودية أكبر مركز لتدريب النساء على قيادة السيارات في الشرق الأوسط، الذي يعمل به أكثر من 250 موظفة سعودية، للتدريب والمحاضرة.

نشرت قناة “الإخبارية” السعودية، مقطع فيديو، من داخل الأكاديمية، التي توصف بأنها أكبر مركز لتدريب النساء على القيادة في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أنه يحمل اسم “أكاديمية الشرقية النسائية لتعليم قيادة السيارات”، ومقرها الأحساء، شرقي المملكة.

وقالت شبكة “العربية”، اليوم الأربعاء، إن “مبنى الأكاديمية يشغل مساحة تقدر بـ 3500 متر مربع، فيما تبلغ مساحة ميدان التدريب 50 ألف متر مربع”، مشيرة إلى أن التجهيزات التي تم توفيرها بهذه الأكاديمية تشمل 115 مركبة، و11 جهاز محاكاة تفاعلية تحاكي سيناريوهات القيادة الحقيقية في منطقة الأحساء”.

وأضافت: “تشمل الأكاديمية خمسة فصول دراسية ذكية، وأنظمة رعاية يومية، وعيادة، وغرفة اختبار عبر الإنترنت، وقاعة مؤتمرات، ومركز اتصال”.

وتابعت: “تعد هذه الأكاديمية مركز القيادة الوحيد في المملكة، الذي يتم تشغيله بنسبة 100 في المئة، من قبل موظفين سعوديين، وهو مدعومة بالكامل من قبل شركة “أرامكو”.

وأوضحت أن الأكاديمية يعمل بها أكثر من 250 موظفة سعودية، للتدريب والمحاضرة، إضافة إلى الأعمال الأخرى المرتبطة بالتشغيل، ومن المتوقع أن يصل عددهن إلى 300 مع نهاية الربع الأول للعام المقبل”.

وتمنح الأكاديمية شهادة برنامج القيادة بعد مرور فترة التدريب المطلوبة، وفقا لساعات تدريب مرنة، يتم فيها استيعاب المتدربين من ذوي الاحتياجات الخاصة.

سبوتنيك

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