بالفيديو .. ينزفون وتصفر عيونهم ثم يموتون.. ماذا نعرف عن مرض أثيوبيا الغامض؟

ربّما على العالم، أن يكون أكثر قلقاً، من مرضٍ بدأ يفتك بالبشر، وتحديداً في إثيوبيا، حيث مرض غامض وخطير، يبدأ بنزيفٍ في الأنف، والأفواه، ثم ينتهي بالموت، ولا يبدو أن ثمّة علاج لذلك المرض الخطير، الذي لا تزال أسبابه غامضة، ولا يُعلم إذا كان له علاج، ولعلّه يفوق خطر انتشار مرض فيروس الكورونا

صحيفة الدايلي ميل، أشارت بدورها إلى ذلك المرض الغامض، وقالت إنّ أسبابه قد تعود إلى مشروع تنقيب للنفط، وللمُفارقة تُنفّذه شركات صينيّة على حد زعم الصحيفة، وانتشر المرض في قرى قريبة من مشروع للغاز في الصومال، وهو إن صح فيعني أنّ الصين مسؤولة عن انتشار ثاني فيروس خطير خلال شهرين من بداية العام الجديد.

أعراض المرض أشبه بتلك التي تُعرض بأفلام الرعب، والخيال العلمي، حيث تتحوّل عيون المُصابين إلى اللون الأصفر، ثم ارتفاع شديد في درجة الحرارة، وتورّم الأجساد، ثم النهاية بالموت، وهذا المرض في حال انتشر خارج حدود إثيوبيا، فسيكون أشبه بالموت المُحتّم على الإنسانيّة جمعاء، فنسبة الشفاء بكورونا تصل إلى 80 بالمئة، مُقارنةً به.

المسؤولون في أديس أبابا، ينفون من جهتهم، المزاعم بوجود أزمة صحيّة، وبيئيّة في المنطقة، لكن هذا المرض الغامض نال اهتمام شريحة واسعة من نشطاء التواصل، وتحديداً المصريين، حيث المرض ينتشر في البلد الذي يُنازعهم على سد النهضة، فيما تبادلوا والإثيوبيين، اتّهامات إخفاء سلطاتهم تفشّي مرضيّ الكورونا في مصر، والمرض الغامض في إثيوبيا.

عدد من التغريدات الإثيوبيّة، أكّدت أنّ المرض مجرّد شائعات يجري تداولها، لدرجة نفي وجود المرض من أساسه، في حين عبّر مغرّدون عن خشيتهم من هذا المرض الغامض القاتل، مع عدم معرفة أسبابه الحقيقيّة، حيث يتردّد أن سببه النفايات السامّة الناتجة عن حفر آبار النفط.

وكانت منظمة الصحّة العالميّة قد حذّرت قبل انتشار مرض كورونا، من انتشار مرض أسمته المرض (x)، حيث قالت في العام 2018، أنه سينتشر مرض يقتل البشر خلال ساعات يُشبه الإنفلونزا، وهو ربّما ما ينطبق على فيروس كورونا “كوفيد 19″، لكن نشطاء تواصل، قالوا إنّ خطورة مرض إثيوبيا القادم، هو المرض (x)، والجدير ذكره أنّ الفيروس كورونا قتل حتى الآن 2620.

المنظمة ذاتها أشارت سابقاً إلى مرض آخر وهو المرض (who)، وهو مرض جديد، وغير معروف، ويُمكن بحسبها أن يتسبّب في وباء، وأعراضه تُشبه حمى مرض القرم والكونغو، ويتسبّب في نزف بالفم، والشرج، والأنف، وهو ما قد يتشابه مع أعراض المرض الذي يضرب إثيوبيا.

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