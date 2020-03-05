تجمع المصرفيين السودانيين: تصريح بنك السودان “بشأن رفع العقوبات” لصرف النظر عن قصوره في إيجاد مخرج للأزمة الحالية

كشف “تجمع المصرفيين السودانيين” في تعميم له مساء الاربعاء، حصلت عليه “السوداني الإلكترونية” إن تصريح محافظ البنك المركزي المكلف لوسائل الاعلام برفع الولايات المتحدة الأمريكية العقوبات الاقتصادية عن السودان، لذر الرماد في العيون لصرف النظر عن قصور البنك المركزي في إيجاد مخرج من الأزمة الحالية والتنصل عن دوره في معالجة تدهور سعر الصرف.

وجاء في التعميم مايلي

صرح اليوم المحافظ المكلف لبنك السودان المركزي لوسائل الإعلام برفع الولايات المتحدة الأمريكية العقوبات الاقتصادية عن السودان في حين أن الولايات المتحدة قد ألغت العقوبات الاقتصادية الواردة في المرسومين التنفيذيين 13067 و 13412 فيما يتعلق بالسودان وحكومة السودان في 12 أكتوبر 2017. مما يجعل خروج تصريح صحفي اليوم يشير إلي قرار دخل حيز التنفيذ منذ ثلاثة أعوام هو محاولة لذر الرماد في العيون لصرف النظر عن قصور البنك المركزي في إيجاد مخرج من الأزمة الحالية والتنصل عن دوره في معالجة تدهور سعر الصرف.

إن من واجبنا الاخلاقي بتجمع المصرفيين السودانيين تنوير جماهير شعبنا بحقيقة ان لا جديد يذكر في ما يتعلق بالتعامل المصرفي مع المؤسسات الدولية وان المعوقات لازالت كما هي تتعلق بوضع السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب من جهة وهشاشة النظام المصرفي بالبلاد من جهة أخرى.

كان أحرى بالمحافظ المكلف العمل على هيكلة البنك المركزي والتخلص من بقايا نظام 89 اولا ثم القيام بدوره في هيكلة القطاع المصرفي ليكون مستعدا للتعامل مع العالم من حولنا.

تجمع المصرفيين السودانيين لإستعادة النقابة المركزية

4 مارس 2020

صحيفة السوداني

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