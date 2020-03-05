سلوك شائع في محلات الحلاقة والمساج قد يتسبب في الشلل والسكتة الدماغية

حذّر قسم أمراض المخ والأعصاب بمدينة الملك سعود الطبية من خطورة “طقطقة الرقبة”، التي تقوم بها بعض محلات الحلاقة والمساج، والتي قد تؤدي لكارثة تتسبب في حدوث السكتة الدماغية

وقال الدكتور هاني العبدلي استشاري ورئيس قسم المخ والأعصاب وإصابات الدماغ والعمود الفقري والحبل الشوكي: مدينة الملك سعود الطبية سجلت العديد من الحالات خلال العام المنصرم لهذه العادة الخاطئة، والتي قد تؤدي لحدوث السكتة الدماغية وتسلخات الأوعية الدموية الرئيسية المغذية للدماغ.

وأضاف: هذه العادة يتبعها الكثير على اعتبار أنها تساعد على فك فقرات الرقبة لارتخائها والتخلص من أي آلام أو مشكلات فيها؛ لكن طقطقة الرقبة بعنف وبصورة مفاجئة تعرّض صاحبها لأضرار خطيرة تصل إلى الشلل.

وأردف: الرقبة تحتوي على سبع فقرات عنقية من الجزء العلوي للعمود الفقري وبين كل فقرة وأخرى غضاريف لتسهل حركتها، كما تحتوي على أعصاب مغذية للذراعين وتنتهي عند اليدين، وبالتالي عند تعرض الفقرات لأي مشكلة فإنها تؤثر على العمود الفقري والحبل الشوكي بشكل خطير.

وتابع: “الطقطقة” العنيفة والمفاجئة لفقرات الرقبة تمثل ضغطًا شديدًا على الفقرات والأربطة، فيتعرض الشخص لعدد من المخاطر كتمزق الأربطة؛ فالطقطقة العنيفة للرقبة تتسبب في احتكاك شديد بين فقرات الرقبة مؤدية إلى تمزق وقطع الأربطة المسؤولة عن الإمساك بعضلات الرقبة؛ فيشعر المصاب بالآلام الشديدة في الرقبة وكأنها مكسورة.

وعن مخاطر “طقطقة الرقبة”، أشار إلى أنها قد تُحدث كسرًا في الرقبة؛ فقد تتعرض فقرات الرقبة للكسر الذي يتسبب في شعور المريض بآلام غير محتملة في الرقبة. والعلاج في هذه الحالة يحتاج إلى التدخل الجراحي لتثبيت الفقرات بشريحة ومسامير؛ ولكن في الغالب تكون عملية في منتهى الخطورة لأنها قد تستلزم الفتح بجوار النخاع الشوكي.

صحيفة المرصد

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