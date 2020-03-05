روحاني: فيروس «كورونا» أصاب كل أقاليم إيران تقريباً

ذكر الموقع الإلكتروني للرئاسة الإيرانية، نقلاً عن الرئيس حسن روحاني، اليوم (الأربعاء)، أن تفشي فيروس «كورونا المستجد» في البلاد أصاب كل الأقاليم تقريباً.

وأضاف الموقع على لسان روحاني: «هذا المرض واسع الانتشار… لقد وصل إلى كل أقاليمنا تقريباً، وبشكل ما هو مرض عالمي»، حسبما نقلت وكالة «رويترز» للأنباء.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم (الأربعاء)، ارتفاع عدد حالات الوفاة الناجمة عن الفيروس إلى 92 حالة، فيما وصل عدد الإصابات إلى 2922.

وأفاد تقرير إخباري إيراني اليوم (الأربعاء)، بإصابة وزير الصناعة الإيراني رضا رحماني، بفيروس «كورونا المستجد» أو «كوفيد 19». وهذا هو أول وزير بالحكومة الإيرانية يتم الكشف عن إصابته بالفيروس.

وتوفي نتيجة لـ«كورونا» محمد مير محمدي، عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام، وهو أعلى مسؤول في قيادة إيران يلقى مصرعه بسبب الفيروس، وأشارت إليه وسائل الإعلام الحكومية بوصفه أحد المقربين للمرشد الأعلى علي خامنئي. كما توفي أيضاً النائب محمد علي رمضاني، وهادي خسروشاهي، سفير إيران السابق لدى الفاتيكان.

صحيفة الشرق الأوسط

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