هيفاء وهبي تطلق مبادرة “غير مسبوقة” لتحدي فيروس “كورونا”

أعلنت الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، اليوم الخميس، تحديها لفيروس “كورونا” المستجد، بطريقة جديدة ومختلفة.

وعبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، سألت هيفاء وهبي متابعيها قائلة: “أي أغنية من أغنياتي تختارون لغنائها أثناء غسل أيديكم؟ الوقاية من كورونا بغسل اليدين ممكن تكون ممتعة، بتحدّي #haifavscorona”.

وبذلك، تصبح هيفاء وهبي أول فنانة عربية تطلق تحدياً على مواقع التواصل الاجتماعي، يجمع بين التوعية من فيروس “كورونا” والاستماع لأغانيها.

وتحت هاشتاغ “haifavscorona”، انتشرت العديد من المقاطع المصورة، التي ترصد قيام الأطفال والكبار بغناء أغاني هيفاء وغسل اليدين للوقاية من الفيروس التاجي.

كما تفاعلت الممثلة السورية، كندة علوش مع مبادرة هيفاء وهبي، إذ كتبت: “والله ما في أهضم من هيفا وهبي”.

وبلغ عدد المصابين بالفيروس على الصعيد العالمي 95416 شخصا، توفي منهم 3286 شخصا، فيما شفي حتى الآن 53297 شخصا، وفقا لما أعلنته منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس.

وكانت بداية ظهور الفيروس، في مدينة ووهان الصينية، في نهاية ديسمبر/ كانون الثاني الماضي، وانتشر بعدها في عشرات الدول حول العالم.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، “فيروس كورونا المستجد”، وباء، وأعلنت “حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي”.

سبوتنيك

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