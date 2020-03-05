وفاة شخصين وتسجيل 92 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فرنسا

أعلنت السلطات الفرنسية، اليوم الخميس، وفاة حالتين أخريين على صلة بانتشار فيروس كورونا في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات بالمرض الجديد إلى 6 حالات وفاة.

وقالت السلطة الصحية في بيان نقلته وكالة “رويترز” إنها سجلت 92 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس، ليصل إجمالي الإصابات إلى 377 إصابة.

وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الأربعاء، استعداد باريس للتنسيق مع واشنطن في ظل الرئاسة الأمريكية لمجموعة” السبع” للتحرك بشكل أفضل في مواجهة “كوفيد 19”.

وقالت الرئاسة الفرنسية في تغريدة نشرتها على “تويتر” عقب محادثة هاتفية بين الرئيسين: “جرت محادثة ممتازة مع دونالد ترامب للتحرك بشكل أفضل في مواجهة كوفيد 19”.

وأضافت: “الجانبان مستعدان لتنسيق تصدينا للفيروس على المسارات العلمية والصحية والاقتصادية في ظل الرئاسة الأمريكية لمجموعة السبع”.

وذكر الإليزيه أن ماكرون وترامب اتفقا على ضرورة تحقيق “استجابة أكثر فعالية” لمواجهة انتشار الفيروس. وترأس الولايات المتحدة مجموعة السبع هذا العام وسيستضيف الرئيس الأمريكي قادتها في قمة تعقد بين 10 و12 يونيو/ حزيران في كامب ديفيد.

سبوتنيك

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