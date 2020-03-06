تشديد الكشف الطبي للعاملين في الأطعمة والمشروبات

شرعت وزارة الصحة بالخرطوم في مراجعة برنامج الصحة العامة بالولاية، في وقت أكدت فيه على ضرورة الدعم اللازم للبرنامج لتغطية المستهدفين بالكشف الطبي ضمن برنامج الإنذار المُبكر لأمراض الأوبئة، وضمان سلامة متداولي الأطعمة والمشروبات من الأمراض التي تنتشر عن طريق الأكل والشرب.

وكشف رئيس القمسيون الطبي د. حيدر محمد آدم، في تصريحات صحفية بحسب صحيفة آخر لحظة، عقب اجتماع لجنة مراجعة مجلس تنسيق الصحة العامة برئاسة مدير عام وزارة الصحة د. الفاتح عثمان بمكتبه أمس، عن جملة مشاكل تواجه البرنامج، منها رفع الوعي لدى المواطنين وحشد الإمكانيات.

ودعا حيدر إلى الاهتمام بالتوعية والتطعيم، وأكد توفره بالقمسيون الطبي، وقال يمكن للعامل أن يقي نفسه وأسرته من خطر الإصابة بالأمراض.

الخرطوم (كوش نيوز)

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