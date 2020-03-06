بدء المباحثات مع اصحاب المصلحة بمفاوضات جوبا

التأمت بفندق بالم افريكا بجوبا اليوم جلسة مباحثات مع أصحاب المصلحة من دارفور ممثلا فى قطاع النازحين، بحضور الوساطة الجنوبية ووفد الحكومة برئاسة الأستاذ محمد حسن التعايشي عضو مجلس السيادة والمتحدث الرسمي باسم وفد الحكومة لمفاوضات السلام ووفد قيادات الجبهة الثورية السودانية.

واستمعت الجلسة الى الورقة المقدمة من وفد النازحين بشأن قضايا النزوح وكيفية معالجتها من وجهة نظرهم كما استمعت إلى رؤية المرأة في مناطق النزوح.

واخضعت الورقة التي تضمنت معظم القضايا التي تم نقاشها فى وقت سابق بين وفود التفاوض، للنقاش من قبل وفدي الحكومة والجبهة الثورية، واتفق الوفدان على المطالب التي تقدم بها وفد النازحين.

وتضمنت الورقة التي طرحها وفد النازحين خلال الجلسة مطالبهم في العودة الكريمة الى مناطقهم الاصلية بالإضافة إلى التعويضات ومحاكمة مرتكبي جرائم الحرب وعودة نظام الإقليم لدارفور. وقضايا التنمية المتوازنة.

وأوضح دكتور ضيو مطوك عضو فريق الوساطة الجنوبية فى تصريح صحفي، ان الجلسة تضمنت ردود وفدى الحكومة والجبهة الثورية على الورقة، كما تم الاتفاق خلال الجلسة على إستيعاب النازحين في آليات تنفيذ الاتفاق النهائي بشأن قضاياهم.

وأضاف أنه سيتم تشكيل لجنة موحدة من وفدى الحكومة والجبهة الثورية للحوار مع ممثلي النازحين.

سونا

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