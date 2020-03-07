جلا جلا .. أهالى هونج كونج يلجأون للسحر للتخلص من أعدائهم

عرضت قناه روسيا اليوم مقطع فيديو يستغل خلاله أهالي هونج كونج طقوسًا قديمة لتخفيف إحباطهم بعد أشهر من الاضطرابات السياسية عبر طقس يسمى “ضرب الشرير” ليلعنوا الناس ذوي المتاعب.

تحت جسر يُعتبر مكانًا مثاليًا لتبديد الشر، يمكن دفع “الضاربات المحترفات” وهن نساء أكبر سناً لوضع التعاويذ على الأعداء.

ويذكر أنه مع أن المظاهرات والاشتباكات توقفت في الوقت الحالي، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الإرهاق والاعتقالات ولكن أيضًا بسبب فيروس كورونا الجديد الفتاك لكن لا تزال التوترات قائمة.

من ناحية أخرى أصدرت السلطات فى هونج كونج أوامر للمواطنين بتجنب تقبيل حيواناتهم الأليفة، بعدما جاءت نتائج التحاليل لأحد الكلاب بعد اشتباه إصابته بفيروس كورونا المستجد “إيجابى ضعيف”، ونقلت صحيفة “الجارديان” البريطانية، عن وزارة الزراعة فى هونج كونج، قولها، إن الخبراء وافقوا بالإجماع على النتائج، التى رجحت أن كلبا لديه مستوى منخفض من العدوى، وأنها على الأرجح حالة انتقال من البشر إلى الحيوانات.

كان مالك الكلب أصيب بعدوى “كوفيد-19″، لكن لم تظهر على الكلب أى أعراض، بحسب ما قالته السلطات فى الدولة التى شهدت إصابة 103 أشخاص بالفيروس، وحقق الإخصائيون الطبيون، من بينهم خبراء منظمة الصحة العالمية، بشأن الحالة لتحديد ما إن كان الكلب أصيب بالفعل بالعدوى أو التقطها من أحد الأسطح الملوثة بالفيروس.

ومن جهتها، قالت منظمة الصحة العالمية، إنه لا دليل على أن الحيوانات مثل الكلاب أو القطط يمكنها الإصابة بعدوى فيروس كورونا الجديد، وأوضحت وزارة الزراعة فى هونج كونج، أن مالكى الحيوانات الأليفة لا يحتاجون للقلق حيال الأمر، ولا يجب عليهم التخلى عن حيواناتهم تحت أى ظرف.

صحيفة اليوم السابع

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