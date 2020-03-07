(العزابة) يشتكون من زيادة أسعار (الغسيل والمكوة)

اشتكى عدد كبير من العزابة من الارتفاع الذي يرونه غير مبرر للأسعار التي اعتمدها الكثير من (الغسالين والمكوجية) مؤخراً والتي بلغ سعر غسل أو كي القطعة الواحدة خمسة جنيهات بعد أن كانت ثلاثة جنيهات بالنسبة للملابس العادية الخفيفة ،لافتين إلى أن الأمر يختلف مع قطع الجينز والأغطية ليكون السعر مضاعفاً، موضحين لـ(كوكتيل) بأنهم لا يتواجدون مع أهاليهم بسبب ظروف الدراسة والعمل لذلك يقطنون في العاصمة بمنزل إيجار مع زملائهم كـ(العزابة) و نسبة لانشغالهم اليومي في الدراسة أو العمل لا يجدون فرصة لغسل وكي ملابسهم فيلجأون لـ(المكوجي أو الغسال) ، مشيرين إلى أن الزيادة فيها كثير من الجشع غير المبرر و يتم التعامل معهم وفق فوضى الأسعار التي تسود السوق الآن، من جانبهم أوضح بعض (الغسالين والمكوجية) بمنطقة الصحافة لـ(كوكتيل) بأنهم يدفعون ثمن فواتير الماء و الكهرباء العالية بالإضافة لأسعار الصابون التي يرونها في زيادة مستمرة، مختتمين بأن الزيادة من حقهم وأن الأمر لم يتوقف عليهم فقط إنما في مناحي الحياة عامة.

الخرطوم: محاسن أحمد عبدالله

صحيفة السوداني

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