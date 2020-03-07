“مجلة تايم تطلق مشروع “100 امرأة لهذا العام”

أطلقت مجلة “تايم” الأمريكية مشروع “100 امرأة لهذا العام”، عن تلك النساء اللواتي لعبن دورا كبيرا منذ عشرينيات القرن الماضي، ووضعت غلاف جديد لكل منهن.

على مدى 72 عاما، تختار مجلة TIME شخصية “رجل العام”، مع استثناءات قليلة للنساء، فكان اللقب دائمًا ما يذهب لرجل، وعادة ما يكون رئيسا أو رئيس وزراء أو ربما عملاق صناعة، على مر التاريخ، من الرجال الذين مارسوا نفوذا في العالم.

غير أن هذا العام، أطلقت صحيفة تايم مشروع “100 امرأة لهذا العام”، لتسليط الضوء على النساء المؤثرات اللاتي غالبًا ما تم تجاهل الدور الكبير الذي لعبته تلك السيدات.

ومن بين النساء البارزات اللواتي سيتم وضع صورتهن على الغلاف، الرسامة المكسيكية فريدا كاهلو، والملكة البريطانية إليزابيث الثانية، والأميرة ديانا، ورئيسة الوزراء الهندية إنديرا غاندي، وعالمة الفيروسات الفرنسية فرانسوا باري سينوسي، والناشطة الديمقراطية في ميانمار أونغ سان سو كي، والناشطة بالدفاع عن البيئة غريتا تونبرغ وغيرهن…

سبوتنيك

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