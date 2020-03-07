الشرطة الأمريكية تحقق حلم امرأة بقضاء عيد ميلادها في السجن

أمضت امرأة من كارولينا الشمالية عيد ميلادها المئة خلف القضبان، باختيارها.

بحسب موقع قناة “فوكس نيوز”، لطالمت تمنت السيدة العجوز أن توقفها الشرطة لتختبر الشعور المرافق لذلك.

وبالفعل حصلت على مبتغاها عندما أوقفها شرطيان بتهمة “التعري” خلال تناول الطعام في مأوى العجزة حيث تقيم، بمناسبة عيد ميلادها المئة.

وتحت أنظار النزلاء الآخرين، أوثقت روث براينت بالأصفاد إلى الجهاز الذي يساعدها على المشي ونقلت إلى سجن منطقة بيرسون في كارولينا الشمالية في سيارة للشرطة استخدمت صفارات الإنذار.

وقد واجهت صعوبة في الترجل من السيارة وطلبت من عناصر الشرطة توقيف الأشخاص الذين يصنعون هذه المقاعد السيئة، قائلة، يجب توقيفهم جميعا”.

وقد صورت على غرار كل المشتبه فيهم واحتفظت بالصورة كتذكار عند مغادرتها.

سبوتنيك

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