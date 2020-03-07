الثورية تدعو الشيخ الياقوت لدعم جهود السلام

ناشد الدكتور الهادي ادريس رئيس الجبهة الثورية السودانية ، الشيخ الياقوت بتوظيف علاقاته السياسية ومكانته الدينية لدعم جهود السلام في منبر جوبا. ودعا الهادى لدى مخاطبته تدشين مبادرة الشيخ الياقوت لوحدة الصف الوطني بقاعة الصداقة اليوم عبر الهاتف من جوبا، الشيخ الياقوت لزيارة جوبا لدعم العملية السلمية، وتقديم الشكر لدولة جوب السودان على رعايتها للتفاوض. واستعرض رئيس الجبهة الثورية عملية التفاوض بمنبر جوبا، مؤكدا تناولها لكل القضايا والدعم الإقليمي والدولي الذي حظيت به ، مما فتح الباب أمام السلام الذي بموجبه يتم استكمال مؤسسات الفترة الانتقالية، مؤكدا أن السلام شرط اساسي للتحول الديمقراطي في السودان. وتقوم فكرة المبادرة وأهدافها على جمع اهل السودان على كلمة سواء دفعا لمسيرة السلام واستكمالها، كون اهل السودان يتطلعون الي وضع جديد يحققون فيه ذاتهم ويعملون صفا واحدا لرفعة شأن بلادهم من اجل إسعاد مواطنيهم لتجاوز العقبات التي تهدد المسيرة الوطنية ووحدة وتماسك النسيج الإجتماعي. ويعد الشيخ الياقوت احد القيادات الصوفية أصحاب المبادرات الذي يمثل الوسطية وظل يدعو لها ويقدم المبادرات حيث له مواقف مشهودة تمثلت في موقفه من اعتصام طلاب جامعة أفريقيا ٢٠٠٣م، ومبادرة الحوار الوطني مع اتحاد عمال السودان التي لم تبلغ غاياتها بسبب تعامل النظام السابق معها بعدم جدية، فضلاً عن مبادرته لحل أزمة طلاب دارفور في جامعة بخت الرضا التي انتهت في ٢٠٢٠ م بصلح بين أولياء دم أسرة الشرطي معتز الهدع وأسرة الطالب ابو بكر يوسف من جامعة بخت الرضا والذي كاد ان ينفذ فيه حكم الإعدام. .

سونا

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