إنتاج عقار جديد لمرضى السكري

دشنت شركة ايفا فارما عقار ثيوتاسيد لعلاج التهاب الأعصاب الطرفية لمرضى السكري ، وأكدت الشركة أن العقار أثبت فعالية عالية ويعد إضافة حقيقية للأدوية في السودان .

وأكد مدير التسويق الإقليمي لشركة ايفا فارما الدكتور فوزي في حفل التدشين بفندق كورنثيا بحضور عدد من الأطباء الاختصاصيين والطب والصيدلة أن الشركة تعتبر واحدة من الشركات الرائدة في مجال صناعة الأدوية ولها تواجد في أكثر من “42” دولة في العالم، موضحاً أن الشركة دخلت سوق العمل في السودان منذ 14عاماً، وأضاف أن المنتج الجديد أظهر نتائج علمية جيدة في القضاء على التهاب الأعصاب الطرفية في وقت قصير دون حدوث أعراض جانبية.

ومن جانبه أوضح مدير المكتب العلمي للشركة بالسودان الدكتور معاذ صباحي، أن منتج ثيوتاسيد يعالج مرضى السكري في فترة قصيرة، موكداً أن الشركة تنتج أدوية بموصفات عالمية وتوفرها للمرضى.

وثمن استشاري الطب الباطني والغدد الصماء بجامعة الرباط الدكتور هشام محمد عبد الرحيم المنتج الجديد لشركة ايفافارما وقال إنه من الأدوية المهمة للعناية الصحيحة بمرض السكري، وعلاج المضاعفات التي تحدث لهم، حيث يعالج المنتج اختلال الأعصاب الطرفية لمرضى السكري مما يقلل من معاناتهم من الجروح في القدم ، وأشاد بجهود الشركة في تدريب الأطباء على استخدام الطرق الصحيحة لهذا الدواء .

وقال استشاري الطب الباطني والجهاز الهضمي بكلية الطب جامعة الجزيرة بروفيسور معاوية البلال الحبوب إن منتج ثيوتاسيد يساعد على تنشيط الحركة الكهربائية للأعصاب الطرفية لمرضى السكري الذين يعانون من اختلال الأعصاب الطرفية المزمنة التي تحتاج إلى فترة علاج لا تقل عن ثلاثة أشهر، مشيداً بجهود الشركة التي قال إنها إحدى الشركات العالمية في مجال أبحاث أمراض السكري.

الخرطوم (كوش نيوز)

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