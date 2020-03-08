التفاصيل الكاملة لأحداث زواج “مثليين” بنهر النيل

تسبب حفل زفاف لـ“مثليين” في اندلاع أحداث عنف وشغب واسعة بسوق “الطواحين” للمعدنين التقليديين بمدينة أبو حمد بولاية نهر النيل، وأسفرت الأحداث عن مقتل أحد المثليين وإصابة اثنين آخرين إحدهما إصابته خطرة، وفيما أدت الأحداث التي اندلعت ليل “الجمعة” وصباح “السبت” إلى حرق وإتلاف (17) من “القهاوى” و”الأندية” بالسوق الذي يقع شرق مدينة أبوحمد، أوقفت السلطات نحو (84) مشتبها فيه في الأحداث.
وأفاد مصدر رفيع، أن اثنين من المثليين أقاما حفل زواج بـ”نادي” بسوق الطواحين الخاص بمعدني الذهب، وأن أحدهما ويدعى ”ص ، أ ، ص” كان يقوم بدور “العروس”، بينما الآخر ويدعى ”أ ، ه ، خ” وهو “العريس”، وقال المصدر إن الحفل كان بحضور مجموعة من المثليين وكانت تمارس فيه طقوس الزواج من “زفه” و”زغاريد”، وأشار إلى أن معدنين في السوق استفسروا عن الحفل وعند علمهم بأنه زواج لـ”مثليين” قاموا بمهاجمتهم والاعتداء عليهم، وقال إن الأحداث توالت حينما استمرت غضبة المعدنين من سلوك المثليين وقاموا بحرق واتلاف “قهاوى” و”أندية” فضلاً عن مقتل أحد المثليين وإصابة اثنين آخرين من المثليين إصابة أحدهما خطيرة.
وقال المصدر إن القوات الموجودة في السوق لم تكن كافية لاحتواء الأحداث، وكشف عن وصول قوات من الجيش وقوات تتبع لشرطة العمليات صباح أمس إلى سوق الطواحين وقاموا بإحتواء الأحداث وتوقيف العشرات من المشتبه فيهم في الأحداث، وكشف المصدر عن قرار من لجنة أمن محلية أبو حمد بإنشاء قسم شرطة متكامل بسوق “الطواحين”، وقال إن السلطات المختصة كانت قد قامت قبل 4 أعوام بجمع المثليين من ذات السوق والتحري والتحقيق معهم ومن ثم قامت بترحيلهم من ولاية نهر النيل.
وبحسب صحيفة السوداني، أبدى مواطنو مدينة أبو حمد غضبهم من الحادثة التي وصفوها بـ”الدخيلة” على مجتمع المدينة، وطالبوا السلطات بإغلاق أسواق التعدين بالمحلية.
الخرطوم (كوش نيوز)
5 تعليقات
مجرد تمثيلية سخيفة تحولت لكارثة هذا مخطط مافيات عالمية و نوع من انواع التهريب عبر الطرق الرسمية و الام المتحدة لخارج السودان و للذين لا يعلمون نوضح لهم بأن خروج فتاة واحدة عبر التهريب تفتح باب للمافيا للحصول على مالا يقل عن نصف مليون دولار و كذالك الشاب حيث كل فرد يطلب منه جر أقرب من يعرف و لا تهمهم طريقة التهريب زواج مثاليين أو بنا لين ناصلك أو بنت لابسة بنطلون أو لبس غير محتشم أو يقبض عليهم في وضع مخل أو جلد بقانون النظام العام سابقا كلها حجج و مخطط خارجي و ام العجائب غالبية أعضاء المافيات بالخارج يمتلكون عمارات بالسودان و شركات و شقق بدول الجوار.
مثال بسيط يمكن للسوداني أو سودانية أو أي جنسية اخري الحاصل على إقامة بأوروبا أن يتزوج امرأه من دول أفريقيا أو اسيا أو الكاريبي أو أمريكا اللاتينية أو روسيا مقابل مبلغ لا يقل عن ٣٠ أو ٥٠ الف دولار علما عليها دفع إيجار الشقة و التأمين الصحي لحين حصولها على الإقامة بعد ٥ أو ٧ سنوات و الجواز بعد ١٠ سنوات و مبلغه أكبر من ذلك.
علما بأن بعض الاوربيات يعملن في نفس المجال الإقامة مقابل المال.
هذا بما يخص الحصول على إقامة فقط اما اذا دخل فيها تعزيب بشر أو مخدرات تكون المبالغ ضخمة جدا.
الموضوع كبير و شائك يحتاج زمن الشرح و الفهم و هذه مجرد نواة.
مجرد تمثيلية سخيفة تحولت لكارثة هذا مخطط مافيات عالمية و نوع من انواع التهريب عبر الطرق الرسمية و الامم المتحدة لخارج السودان و للذين لا يعلمون نوضح لهم بأن خروج فتاة واحدة عبر التهريب تفتح باب للمافيا للحصول على مالا يقل عن نصف مليون دولار و كذلك الشاب حيث كل فرد يطلب منه جر أقرب من يعرف و لا تهمهم طريقة التهريب زواج مثليين أو بناطلين ناصله أو بنت لابسة بنطلون أو لبس غير محتشم أو يقبض عليهم في وضع مخل أو جلد بقانون النظام العام سابقا كلها حجج و مخطط خارجي و ام العجائب غالبية أعضاء المافيات بالخارج يمتلكون عمارات بالسودان و شركات و شقق بدول الجوار.
مثال بسيط يمكن للسوداني أو سودانية أو أي جنسية اخري الحاصل على إقامة بأوروبا أن يتزوج امرأه و العكس من دول أفريقيا أو اسيا أو الكاريبي أو أمريكا اللاتينية أو روسيا مقابل مبلغ لا يقل عن ٣٠ أو ٥٠ الف دولار علما عليها دفع إيجار الشقة و التأمين الصحي لحين حصولها على الإقامة بعد ٥ أو ٧ سنوات و الجواز بعد ١٠ سنوات و مبلغه أكبر من ذلك.
علما بأن بعض الاوربيات يعملن في نفس المجال الإقامة مقابل المال.
هذا بما يخص الحصول على إقامة فقط اما اذا دخل فيها تهريب بشر أو مخدرات تكون المبالغ ضخمة جدا.
الموضوع كبير و شائك يحتاج زمن للشرح و الفهم و هذه مجرد نواة.
كاتب المقال شكله مدفوع الأجر مسبقا لأنه لم يخبرنا عن مخطط من النهب و السرقة و المخطط الكبير الذي رسم للحصول على التعويضات
و غالبا ما يكون الضحايا قد صاحبهم الحظ في الذهب و أصبحوا اغنياء في فترة بسيطة.
يذكرني الحدث حدث قريبا منه حصل بجبال الانقسنا في منطقة اسمها الجقب حيث مناجم الذهب اذكر حينها وجدت إحدى المجموعات كمية كبيرة من الذهب في عدد متفرق من الحفر التي قاموا بخفرها و لأنهم ليست من نفس قبائل أهل جبال الانقسنا تم حصارهم في أماكنهم و احبروهم على قسم الذهب و الحفر و بعد جهد حهيد من أصحاب الجوية و حقنا للدماء وافق أصحاب النصيب على اقتسام كل شيء نهارا و لكن الطمع و العنصرية و الجهل و الغل و الحسد على بقية بقية قائل السودان في قلوب سكان جبال الانقسنا لم يهمد فقد قامت تلك القبائل بمهاجمة أصحاب المناجم الذين يعتبرون غرباء منتصف الليل و هم في أحلامهم الجميلة فاصابوا من اصابوا و هرب من هرب ثم نهبوا كل مدخراتهم ثم اختفوا كان شيء لم يحدث بل و ذهبوا لأبعد من ذلك فقد استعان ا ببعض القوات المتمردة التي قدمت في صباح احد الايام و قامت بتكسير السوق و حرقه و طرد كل غريب من أماكن تواجد الذهب المكتشف.
الموضوع كبير جدا
في طريقي لأهلي ذهبت لقائد الفرقة ٣٩ مشاه بالدمازين لاشتمي له و أخبره بالظلم الذي حدث فوجدته يلعب كالطفل لعبه حربية على جهاز الكمبيوتر *لعبه ربما تكون فيروس*
أخبرته طلع للأسف لا يعرف أين تقع المنطقة الا بعد ان استعان ببعض الضباط الذي أشار إليها بالخارطة.
طلب من أحد الضباط توصيلي لكن الأخير أن لني بالط يق و طلب من عدم الظهور بهذه المنطقة مرة أخرى هذا تهديد مبطن و ربما كان هذا الضابط طابور خامس.
….
…
نرجع نقول الفساد فساد غالبية الشعب و تعطيل القوانيين و العمل بالجودية و جبر الضرر ضيعت البلاد و العباد
كاتب المقال شكله مدفوع الأجر مسبقا لأنه لم يخبرنا عن مخطط النهب و السرقة و المخطط الكبير الذي رسم للحصول على التعويضات
و غالبا ما يكون الضحايا قد صاحبهم الحظ في الذهب و أصبحوا اغنياء في فترة بسيطة.
يذكرني الحدث حدث قريبا منه حصل بجبال الانقسنا في منطقة اسمها الجقب حيث مناجم الذهب اذكر حينها وجدت إحدى المجموعات كمية كبيرة من الذهب في عدد متفرق من الحفر التي قاموا بحفرها و لأنهم ليست من نفس قبائل جبال الانقسنا تم حصارهم في أماكنهم و اجبروهم على قسمة الذهب و الحفر و بعد جهد حهيد من أصحاب الجودية و حقنا للدماء وافق أصحاب النصيب على اقتسام كل شيء نهارا و لكن الطمع و العنصرية و الجهل و الغل و الحسد على بقية قبائل السودان في قلوب سكان جبال الانقسنا لم يهمد فقد قامت تلك القبائل بمهاجمة أصحاب المناجم الذين يعتبرون غرباء منتصف الليل و هم في أحلامهم الجميلة فاصابوا من اصابوا و هرب من هرب ثم نهبوا كل مدخراتهم ثم اختفوا كان شيء لم يحدث بل و ذهبوا لأبعد من ذلك فقد استعانوا ببعض أهلهم المتمردين الذين قدموا في صباح احد الايام و قاموا بتكسير السوق و حرقه و طرد كل غريب من أماكن تواجد الذهب المكتشف.
الموضوع كبير جدا
في طريقي لأهلي ذهبت لقائد الفرقة ٣٩ مشاه بالدمازين لاشتكي له و أخبره بالظلم الذي حدث فوجدته يلعب كالطفل لعبه حربية على جهاز الكمبيوتر *لعبه ربما تكون فيروس*
أخبرته طلع للأسف لا يعرف أين تقع المنطقة الا بعد ان استعان ببعض الضباط الذي أشار عليها بالخارطة.
طلب من أحد الضباط توصيلي لكن الأخير أن لني بالطريق و طلب من عدم الظهور بهذه المنطقة مرة أخرى هذا تهديد مبطن و ربما كان هذا الضابط طابور خامس.
….
…
نرجع نقول الفساد فساد غالبية الشعب و تعطيل القوانيين و العمل بالجودية و جبر الضرر ضيعت البلاد و العباد
العلب ديل قايلين الدنيا لسة كيزان
انتهى عهد المعتمدين الامنجية المثليين
هذا عهد الثورة و الثوار