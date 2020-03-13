فيديو.. الاغنية الاولى في السودان: قحاتة جو دولار جرى وظهرت بلاوي ومسخرة

في ليلة وضحاها أصبحت كلمات القصيدة أدناه الأكثر إنتشارا على وسائط التواصل الإجتماعي في السودان بحسب رصد محرر النيلين وإليكم كلماتها التي تم وزنها على أناشيد أيقونة الثورة السودانية دسيس مان وكذلك الفيديو المرفق للأغنية، وحصدت الأغنية يوم الخميس إنتشاراً غير مسبوق على فيسبوك مع تصاعد أزمات الوقود والخبز وارتفاع الدولار في السودان واعتبرها الكثير من رواد التواصل بأنها أصبحت الاغنية الاولى في السودان.

(قحاتة جو دولار جرى 🏃

والشعب ده فرفر فرفره

وظهرت بلاوي ومسخرة

أوضاعنا كعبة مُعسرة

اقتصادنا ماشي لي ورا

والحالة بقت متأخرة

الشعب خلاص سف الثرى

احلامو بقت متبخرة

والحال يا صاحبي كما ترى

سوداننا صار في القنطرة

والفشل حصل حصلن حصلا

دولار نفخ نفخن نفخا⁦☝⁩

وجنيهنا عمل برك بركا بركااا).

الخرطوم/معتصم السر/النيلين

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