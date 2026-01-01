عام 2024 الأعلى في الزواج المختلط للإمارتيين خلال 3 سنوات

كشف المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في الدولة أن عام 2024 سجل زيادة في زواج الإماراتيين من زوجات غير إماراتيات، وزواج الزوجات الإماراتيات من أزواج غير إماراتيين، مقابل عامَي 2023 و2022.

وأوضح المركز، في تقرير أصدره، أمس، حول عقود الزواج المسجلة في الدولة 2024، أن 7286 زوجاً إماراتياً قد تزوج من زوجة إماراتية عام 2024، في حين تزوج 2095 زوجاً إماراتياً من زوجة غير إماراتية العام نفسه، كما تزوج 6498 زوجاً إماراتياً من زوجة إماراتية مقابل زواج 2047 إماراتياً من زوجة غير إماراتية عام 2023 وزواج 5707 أزواج إماراتيين من زوجة إماراتية، وزواج 1955 زوجاً إماراتياً من زوجة غير إماراتية عام 2022.

كما تزوجت 619 زوجة إماراتية من زوج غير إماراتي عام 2024 كما تزوجت 581 زوجة إماراتية من زوج غير إماراتي عام 2023 مقابل 548 زوجة إماراتية من زوج غير إماراتي عام 2022.

ووفقاً للإحصاء بلغت نسبة عقود زواج الإماراتيين من زوجة إماراتية 40.2% عام 2024، في حين بلغت نسبة زواج زوج إماراتي من زوجة غير إماراتية 11.5%، في حين شكلت نسبة زواج زوج غير إماراتي من زوجة إماراتية 3.4%، في حين شكلت نسبة زواج زوج غير إماراتي من زوجة غير إماراتية 44.9% في العام نفسه.

وذكر التقرير ارتفاع عدد إجمالي عقود الزواج إلى 18 ألفاً و140 عقداً عام 2024، وهو يعد أعلى عدد من عقود الزواج التي يتم إبرامها منذ عام 2010.

وشكلت عقود زواج الإماراتيين بين 20 و24 عاماً النسبة الأعلى من عقود الزواج بنسبة 43.4%، ثم في الفئة العمرية بين 25 و29 عاماً بنسبة 27.4%، وفي الفئة العمرية بين 30 و34 عاماً بنسبة 10%.

وشكلت عقود الزواج المبرمة في الدولة بشكل عام حسب الفئة العمرية للزوج بين عامَي 25 و29 عاماً الأعلى خلال عام 2024، بنسبة تجاوزت 30.3% من عقود الزواج المبرمة خلال عام 2024، ثم الفئة العمرية بين 20 و24 عاماً بنسبة 29.7%، وفي الفئة العمرية بين 30 و34 عاماً لنسبة 16.9% من إجمالي عقود الزواج.

صحيفة الامارات اليوم