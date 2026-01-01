زفاف جماعي لـ176 فتاة بالرياض

برعاية الأميرة نورة بنت محمد بن سعود، نظمت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض (إنسان) حفل زفاف جماعي لـ176 من فتيات الجمعية.

وقالت مساعدة المدير العام لخدمات المستفيدين الدكتورة شعيع مهل العتيبي، إن جمعية “إنسان”، وبدعم شركائها، حرصت على تقديم برامج متكاملة تبدأ من الإعداد والتجهيز، وتمتد إلى ما بعد الزواج عبر المتابعة والتأهيل، بما يسهم في بناء حياة أسرية مستقرة.

وأشادت العتيبي “بدعم القيادة، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ورئيس مجلس إدارة الجمعية، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس المجلس ورئيس اللجنة التنفيذية”، مؤكدة أن أثر الجمعية وصل إلى أكثر من 40 ألف يتيم ويتيمة وأرملة.

وأشارت إلى أن حفلات الزواج الجماعي أصبحت علامة مضيئة في مسيرة الجمعية، حيث بلغ عدد المستفيدين منها نحو 3300 شاب وفتاة، مجسدة الأثر الاجتماعي والإنساني العميق للبرنامج.

المصدر: “سبق”

