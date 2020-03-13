(المالية) تتعهد بتوفير كميات من القمح للأبيض

تعهدت وزارة المالية بتوفير كميات من القمح لسد النقص في ولاية شمال كردفان وإكمال النواقص في مشاريع خدمية.

وكان والي ولاية شمال كردفان المكلف اللواء الركن الصادق الطيب عبدالله التقى بوكيل التخطيط بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي الدكتور مكي ميرغني أمس بحضور مدراء الإدارات بالوزارة

وبحث اللقاء العديد من القضايا المتعلقة بمعاش الناس والسلع الاستراتيجية للمواطن بالولاية بالإضافة لمشروعات المياه.

حيث تطرق اللقاء إلى حصة الولاية من الدقيق والوقود وضمان انسيابها كما تمت مناقشة مشروعات المياه بالولاية حيث تم التصديق على طلمبات مياه لمدينة أم روابة والرهد وبارا بجانب توفير فلاتر لتنقية المياه لمحطة تنقية المياه لمدينة الابيض بالإضافة لتكملة مشروع مياه جبرة الشيخ ومياه منطقة أم تقر

وأكد وكيل التخطيط بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي اهتمام الحكومة الانتقالية بقضايا معاش الناس وتوفير السلع الاساسية رغم التحديات الاقتصادية، مشيدا بمساعي حكومة الولاية لتوفير احتياجات المواطن، مبيناً أن الوزارة تبذل قصارى جهدها في ذلك و تعهد بتوفير كميات من القمح تكفي لمدة ثلاثة أشهر لتشغيل مطاحن الابيض الحديثة لسد النقص في دقيق القمح وتوطين إنتاجه بالولاية

واشاد وإلي ولاية شمال كردفان المكلف اللواء الركن الصادق الطيب عبدالله ثمن الدور الذي تضطلع به وزارة المالية والتخطيط ومساعيها الرامية لوضع المعالجات اللازمة للضائقة الاقتصادية بالبلاد و دعمها للمشروعات القائمة بالولاية

وتناول جهود الولاية لتأمين احتياجات المواطن وتأمين الأمن والاستقرار بالولاية.

سونا

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