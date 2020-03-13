ترامب سيعلن حالة طوارئ وطنية بسبب كورونا

ذكرت وكالة بلومبرغ، الجمعة نقلا عن مصادر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيعلن حالة طوارئ وطنية بسبب فيروس كورونا ليفتح الباب أمام تقديم المزيد من المساعدات الاتحادية لمحاربة المرض.

ولم يرد البيت الأبيض على طلب للتعقيب من قبل وكالة “رويترز” على تقرير بلومبيرغ.

وكان ترامب قال في وقت سابق من صباح اليوم إن فحوص فيروس كورونا في الولايات المتحدة ستجرى على نطاق كبير قريبا، لكنه لم يذكر أي تفاصيل بشأن كيفية تحقيق ذلك.

وكتب ترامب على تويتر “أجرينا التغييرات وسيجرى الفحص قريبا على نطاق واسع للغاية. ألغينا كافة التعقيدات الروتينية ومستعدون للانطلاق”

سكاي نيوز

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