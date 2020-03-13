ترامب يعلن “الطوارئ الوطنية” ضد كورونا وفتح تمويل ب 50 مليار دولار

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، “حالة الطوارئ الوطنية” في عموم البلاد بسبب انتشار فيروس “كورونا الجديد”.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده ترامب في البيت الأبيض إثر تزايد ضحايا الفيروس في الولايات المتحدة.

وقال ترامب في تصريحاته “بهدف إطلاق القدرة الكاملة للموارد الحكومية الاتحادية، أعلن رسمياً حال الطوارئ الوطنية”، مضيفا أنه تم فتح تمويل لحالة الطوارئ بقيمة 50 مليار دولار.

وأشار إلى أن حالة الطوارئ الوطنية ستعزز التمويل لمكافحة تفشي الفيروس، وإنه بذلك سيسمح للمستشفيات بتفعيل خطط الاستعداد للطوارئ.

وتسمح حالة الطوارئ لإدارة ترامب الفدرالية بتخصيص 50 مليار دولار في شكل مساعدات تمنح للولايات والمؤسسات الصحية المحلية لمكافحة الفيروس.

كما ستتيح هذه الحالة وفق ترامب، لوزير الصحة سلطة جديدة واسعة النطاق للتنازل عن بعض القوانين واللوائح لمنح مشغلي الرعاية الصحية المزيد من المرونة.

واعتبر ترامب أن التدابير التي اتخذتها الولايات المتحدة حالت دون التفشي السريع للفيروس.

وأوضح الرئيس الأمريكي، أن المختبرات الخاصة ومطوري اللقاحات سيكونون قادرين على توفير 5 ملايين اختبار لفيروس كورونا في غضون شهر.

كما أشار إلى أنه سيتم إنشاء مواقع لاختبار الإصابة بالفيروس في جميع أنحاء البلاد، لافتًا إلى أنه ليس من الضروري إجراء اختبارات الإصابة لجميع الأمريكيين، لكنه دعا من تظهر عليهم أعراض المرض إلى سرعة التوجه لمواقع إجراء الاختبارات.

وحثّ دونالد ترامب، كافة دول العالم على إنشاء مراكز عمليات الطوارئ “فعالة على الفور”، كما طالب جميع المستشفيات في الولايات المتحدة بتفعيل خطة التأهب للطوارئ.

وأشاد بوقف بلاده حركة السفر مع أوروبا التي أصبحت البؤرة الجديدة لوباء فيروس كورونا، على حد تعبيره مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة قد تشهد إضافة بريطانيا لقائمة وقف حركة الملاحة الأوروبية، وهي التي استثناها من قبل من ذلك القرار.

وحسب بيانات رسمية، بلغ إجمالي ضحايا “كورونا” في الولايات المتحدة ألفين و53 إصابة بينهم 41 وفاة.

الأناضول

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