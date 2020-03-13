بالفيديو والصور: نشطاء فيسبوك يشنون حملة ضارية على وزير الصحة السوداني.. تعرف على الأسباب

بعد أن أصبح السودان أول دولة في العالم تكتشف فيروس كورونا بعد وفاة المصاب ودفنه كما أعلن ذلك وزير الصحة السوداني يوم الجمعة، دشن نشطاء صفحات التواصل الإجتماعي حملت ساخرة ضد وزير الصحة.



وقال وزير الصحة الدكتور أكرم علي في مؤتمر صحفي بحسب الفيديو المرفق الذي شاهده محرر النيلين: “عمر البشير قدرنا عليه، الكورونا الصغيرة دي ما بنقدر عليها”، مما دفع النشطاء بتصميم بوستر ساخر وفكاهي للإعلان عن دواء للكورونا بإسم “نحن قدرنا على البشير، anti covid19 ، متوفر في صيدليات السودان”.

وقال وزير الصحة خلال مؤتمر صحفي مساء الجمعة بمباني مجلس الوزراء بالخرطوم إنه تم التعرف على حالة المريض وأن المصاب في الخمسينيات من العمر توفي يوم امس وقد تم عمل فحص أول ولكن سرعان ما تدهورت حالته وتم التواصل مع جهات الاختصاص وتم إدخال المريض إلى عنبر العزل بمستشفى الخرطوم حيث تمت رعايته وتقديم الخدمة الصحية حيث ظهرت العينات سلبية وتواصل تدهور حالة المريض وتردد على عدد من المستشفيات مع أسرته إلى أن توفي بمستشفى خاص بالخرطوم.

وأوضح الوزير أنه تم التواصل بين وزارة الصحة الاتحادية وصحة الخرطوم مع أسرة المتوفى وتم اخذ عينات من الجثمان وتم تقديم إرشادات للأسرة، مضيفا أن الفحص استمر من منتصف نهار امس حتى الثامنة والنصف مساء واظهرت الفحوصات أن سبب الوفاة فيروس كرونا .

وبحسب صحيفة سودان إندبندنت إتهم شقيق المرحوم فيصل الياس السوداني الذي قالت الجهات الرسمية انه توفي نتيجة لإصابته بمرض كورونا،إتهم الحكومة “بتلفيق” سبب وفاة المرحوم.

وأكد في إتصال هاتفي اجراه معه الزميل أنور التكينة عضو هيئة تحرير صحيفة “سودان إندبندنت” إن شقيقه لم يتوفى بمرض الكورونا، وليس هنالك اي حجر صحي تم لمنزل الأسرة وانهم قد رفعوا العزاء مساء الجمعة بصورة عادية.

الخرطوم/معتصم السر/النيلين

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